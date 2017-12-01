МОК нанес очередной удар по российским олимпийцам / Пожизненную дисквалификацию получили биатлонистка Ольга Зайцева и две лыжницы

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах российскую биатлонистку, двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву и лыжниц Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву, а также аннулировала их результаты на Олимпийских Играх в Сочи 2014 года. Об этом говорится в сообщении на сайте МОК.

Спортсменок признали виновным в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, занимающейся проверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По данным «Спорт-Экспресса», на пробирках Зайцевой были обнаружены царапины, на основе чего было сделано предположение, что ее допинг-пробы были вскрыты, а их содержимое заменили.

Зайцева на сочинской Олимпиаде выиграла серебро в эстафете вместе с Ольгой Вилухиной, Яной Романовой и Екатериной Шумиловой. МОК ранее признал Вилухину и Романову виновными в нарушении антидопинговых правил и лишил Россию этой серебряной награды. Зайцева завершила карьеру в 2015 году. В ее активе золотые медали 2006 и 2010 годов в эстафетах. Также она завоевала два олимпийских серебра – помимо сочинской награды, она заняла второе место в масс-старте Олимпиады 2010 года.

На Играх 2014 года Чекалева бежала 4 гонки, Доценко – две. Обе лыжницы остались в Сочи без медалей.

На решение МОК уже отреагировал Союз биатлонистов России. В заявлении СБР говорится, что спортивная организация ждет получения официальной мотивировочной части обвинительного заключения по делу Зайцевой, после чего будет подан иск в международный спортивный арбиртаж (CAS). «Применение любых запрещенных средств, а также вина каждого конкретного атлета должны быть неопровержимо доказаны при вынесении решения о наказании», – заявили в СБР.

Между тем, количество дел, открытых комиссией МОК в отношении российских спортсменов в связи с нарушением антидопинговых правил, выросло с 28 до 36 после проведенного повторного исследования проб. В МОК допустили увеличение их числа, поскольку анализ пробирок с пробами продолжается.

По итогам работы комиссии Освальда Россия лишилась уже 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Сочи, скатившись на третью позицию.

Как сообщал «Новый День», ранее на текущей неделе МОК аннулировал результаты российских бобслеистов и скелетониста на Олимпиаде-2014 и пожизненно запретил им принимать участие в Играх. До этого также были дисквалифицированы скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков. Спортсмены написали обращение на имя президента РФ Владимира Путина. Они попросили главу государства «разобраться» с их отстранением от международных соревнований.

Как известно, 5 декабря МОК вынесет решение об участии России в Олимпийских Играх в Пхёнчхане. К этому времени две комиссии МОК – под руководством Дениса Освальда и под главенством Самуэля Шмида, которая изучает данные о наличии в России системы господдержки допинга, – представят результаты своих расследований. На основе их выводов организация вынесет своё решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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