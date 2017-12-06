«Сдали позиции»: призер Олимпийских Игр раскритиковал «работу» российских спортивных чиновников

Вина за дисквалификацию российской сборной с Олимпийских игр 2018 года лежит на «определенных чиновниках», и «они должны понести за это наказание». Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, призёр Олимпийских Игр, дзюдоист Дмитрий Носов.

Он считает происходящее «грязными политическими играми», в которых не были предоставлены факты и доказательства, а решение выносилось только со ссылками на показания.

«Даже когда осуждают преступников, когда уже известно, кто они, следствие всё равно ищет доказательства. В основе любого вердикта всегда стоят доказательства, но в данном случае фактов и доказательств нет, кроме свидетельских показаний», – прокомментировал ситуацию Носов на своей странице в Facebook.

По его оценке, цель организаторов отстранения российских спортсменов – унизить Россию, «лишив её гимна и флага».

«Страна должна быть сильной, сильных не трогают. Если такое происходит, значит, мы не сильные? Возможно поэтому? – задается вопросом Носов. – Есть пословица: «Хочешь мира, готовься к войне!» Когда у нас было всё хорошо, никто не думал готовиться к худшим временам».

При этом он констатировал, что «спортивная медицина у нас практически отсутствует». «Все высококлассные спортсмены лечатся за рубежом. Спорт – это технологии, производство. Спортивный инвентарь и экипировка. Практически все это делается заграницей», – отметил Носов.

Он считает, что все случившееся – повод задуматься, «насколько мы сдали международные позиции, почему наших представителей нет в международных организациях, почему нет в допинговых комитетах и т.д».

«Мы сдали позиции, и в сложной международной обстановке получили удар. Мы не были к этому готовы. Я считаю, что это вина определенных чиновников и они должны понести наказание», – резюмировал он.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 06.12.17

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