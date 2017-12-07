«Не важно, кто и что говорит»: Мутко отвертелся от вопроса о личной ответственности за провал с Олимпиадой Но заявил, что готов уйти, если «будет польза»

Вице-премьер, экс-министр спорта Виталий Мутко предпочел не отвечать на вопрос о своей персональной ответственности после недопуска сборной России на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. По его словам, сейчас главное – оказать поддержку спортсменам, отстраненным от Олимпийских Игр.

«Ну вы разворачиваете, – приводит слова Мутко РБК. – Конечно, я с этой командой. Сейчас главная задача – защитить честь и достоинство этих ребят». «Я это буду делать», – заверил он. Мутко пообещал, что отстраненным от ОИ спортсменам будет предоставлена любая необходимая помощь.

Когда репортер издания обратил внимание чиновника на то, что многие в России считают Мутко лично ответственным за сложившуюся ситуацию с олимпийцами, тот грубо прервал корреспондента. «Ну послушайте, мало ли кто будет сейчас заявлять… Мы не будем сейчас реагировать на каждое заявление», – сказал он с раздражением.

Позже Мутко заявил о готовности уйти со своего поста, но не считает нужным поднимать этот вопрос именно сейчас.

«Давайте мы сейчас не будем этот вопрос (поднимать), есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это на пользу кому-то будет. Кто говорит, я тоже вижу», – цитирует Мутко «Р-спорт».

Напомним, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от Игр в Южной Корее за допинговые нарушения, при этом разрешив «чистым» спортсменам выступить под нейтральным флагом. Сам Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах в любом качестве. По мнению МОК, он, как экс-министр спорта, несет ответственность за «системные манипуляции» с допинг-пробами в России. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не будут бойкотировать ОИ-2018 и более того не станут как-либо препятствовать спортсменам, изъявившим желание поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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