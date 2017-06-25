Футболистов сборной РФ обвиняют в употреблении допинга – всей командой

Футболистов сборной России обвиняют в употреблении допинга.

Британский еженедельник The Mail on Sunday сообщил, что 23 футболиста российской команды, выступавшей на Чемпионате мира в 2014 году и 11 действующих сегодня игроков стали фигурантами антидопингого расследования.

«Впервые за все время подозрения в отношении российских спортсменов коснулись футбола. Это ставит под удар сам факт проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в этой стране, – заявляет издание. – Кроме того, это первый случай в истории, когда под подозрение в употреблении допинга попадает целая футбольная команда, тем более – национальная сборная».

Далее отмечается, что из списка попавших под следствие пятеро выступали на Кубке конфедераций: Игорь Акинфееев, Денис Глушаков, Юрий Жирков , Максим Канунников и

Александр Самедов.

«Официальные лица ФИФА обладают полными досье всех российских игроков», – подчеркивает издание, однако больше никаких конкретных фактов не сообщает.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.06.17

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