Суббота, 24 июня 2017, 22:11 мск

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Спорт

Россию выбили из Кубка конфедераций

Россию выбили из Кубка конфедераций

Россия проиграла Мексике решающую игру за выход в полуфинал Кубка конфедераций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мексика могла себе позволить сыграть вничью, России нужна была только победа. Матч вызвал большой интерес болельщиков: на трибунах «Казань Арены» собрались 41 тысяча 585 зрителей, что несколько больше, чем мест на стадионе.

На 25-ой минуте, после затяжной атаки российских футболистов, Александр Самедов с левой ноги отправил мяч в ворота мексиканцев. Через 5 минут Нестор Араухо забил ответный гол.

В начале второго тайма – на 52-ой минуте игры – мексиканцы атаковали вратаря россиян, Акинфеев отбил мяч, но попал в Ирвинга Лосано, и тот головой отправил мяч в сетку. Отыграться России не удалось, Кубок конфедераций для нее закончен.

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