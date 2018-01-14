Биатлонист Антон Шипулин намерен ехать на Олимпиаду в Пхёнчхан

Уральский биатлонист Антон Шипулин заявил, что готов выступить на зимних Олимпийских играх, которые состоятся с 9 по 25 февраля в Южной Корее.

«Я для себя решил, что поеду на Олимпиаду. Теперь самое главное, чтобы комиссия МОК одобрила моё участие. Ждём 28 января. Не хочу сейчас об этом много говорить. Поживём – увидим, но я готов», – сообщил спортсмен в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Напомним, 5 декабря исполком МОК объявил о дисквалификации Олимпийского комитета России. До Игр будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые выступят под олимпийским флагом и в нейтральной форме без национальной символики. Решение о допуске российских атлетов примет специальная комиссия МОК.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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