СМИ: информатор WADA Григорий Родченков пытался уйти из жизни

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который свидетельствовал против российских спортсменов, пытался покончить с собой. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

По его словам, 19 июня сотрудники ФБР обнаружили информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в плохом состоянии и вызвали службу спасения. Пострадавшего доставили в психоневрологическую клинику. В квартире Родченкова нашли пустые бутылки из-под алкоголя и упаковки сильнодействующих лекарств.

«Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России, – прокомментировал Ионов. – Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны».

Напомним, доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, вышедший в 2016 году, основывался на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнования. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом.

Родченков неоднократно обвинял российские власти и президента Владимира Путина в поддержке системы допинга на государственном уровне. При этом экс-глава антидопинговой лаборатории заявил, что в Кремле якобы мечтают, чтобы он «перестал говорить». В Москве всегда отвергали подобные обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия. В отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, а также о воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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