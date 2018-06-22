Слишком хорошо играют: США требуют проверки российских футболистов на допинг

Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал срочно проверить футболистов сборной России ЧМ-2018 на запрещенные препараты. По его словам, россияне слишком хорошо выступают на первенстве мира, что вызывает подозрения.

Тайгарт и ранее заявлял, что Россия может нарушить антидопинговые правила, и внезапное улучшение качества игры российских футболистов нужно тщательно исследовать, пишет газета Telegraph. «Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», – отметил глава американского антидопингового агентства.

Журналисты Telegraph сделали запрос в ФИФА, в котором попросили предоставить данные о взятии допинг-проб у российских спортсменов на ЧМ-2018. Международная федерация футбола отказалась разглашать информацию, ссылаясь на то, что чемпионат еще не завершился, а потому запрос не может быть удовлетворен.

Напомним, два года назад ФИФА начала расследование в отношении российских футболистов, которые были упомянуты в докладе Всемирной антидопинговой организации (WADA). Информатор WADA, экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков тогда заявил, что 34 футболиста, в том числе вся сборная, являются участниками государственной системы употребления допинга, которая, по его словам, поддерживается властями. Однако по итогам расследования ФИФА дело закрыла, не обнаружив нарушений. Отмечается, что до начала мундиаля сборную России назвали «одной из самых проверенных [на допинг] команд».​

На ЧМ-2018 россияне сыграли два матча. Встреча со сборной Саудовской Аравии завершилась со счетом 5:0 в пользу России. Затем подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта со счетом 3:1.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 22.06.18

«Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста»: почему гостей ЧМ-2018 зовут на фестиваль кухни в библиотеку?. / В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет работать фан-зона в день матча Россия – Уругвай. / Поверженные египтяне намерены «оспорить победу» России в матче ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»