«РСГ-Академическое» впервые признали лидером по объему ввода жилья

Единый ресурс застройщиков опубликовал рейтинг крупнейших компаний Свердловской области. По количеству объема ввода жилья по итогам 2019 года заняло АО «РСГ-Академическое».

Как сообщается на сайте ЕРЗ, за год АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «Кортрос») ввело 144 205 квадратных метров, обогнав традиционных лидеров – компании «Атомстройкомплекс» и ЛСР.

Добавим, в Екатеринбурге вскоре появится новый, восьмой район – Академический. Его границы пройдут по улице Амундсена, ЕКАДу, Чусовскому тракту и Объездной. Предполагается, что к 2023 году (когда Екатеринбург отпразднует 300-летие), в Академическом появятся собственная администрация, подразделения судов, налоговой службы, прокуратуры. Уже объявлен тендер на разработку эскизного проекта сразу трех объектов: администрации будущего Академического района, офисов ГК «Кортрос» и управляющей компании района.

Екатеринбург. Другие новости 15.01.20

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