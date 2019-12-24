Объявлен тендер на проектирование администрации Академического района Екатеринбурга

Застройщик «РСГ-Академическое» объявил тендер на разработку эскизного проекта сразу трех объектов – администрации будущего Академического района, офиса ГК «Кортрос» и офиса управляющей компании района. Начальная стоимость контракта составляет 8 миллионов рублей.

Заявки принимаются до 17 января 2020 года, подведение итогов тендера состоится 31 января. Согласно техзаданию, подрядчик должен провести инженерные изыскания, создать эскизный проект, подготовить проектную и рабочую документацию.

Напомним, сегодня свердловские депутаты единогласно приняли закон о создании восьмого административного района в Екатеринбурге. Границы новой территориальной единицы пройдут по улице Амундсена, ЕКАДу, Чусовскому тракту и Объездной. Предполагается, что к 2023 году (когда Екатеринбург отпразднует 300-летие), в Академическом появятся собственная администрация, подразделения судов, налоговой службы, прокуратуры.

Ранее вице-мэр Александр Ковальчик отмечал, что расходы на строительство здания районной администрации может взять на себя застройщик микрорайона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.12.19

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