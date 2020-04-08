Вопрос о создании восьмого района Екатеринбурга завис до мая

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга отложила вопрос о создании районной администрации Академического по просьбе мэра Александра Высокинского. Положение будет рассмотрено в мае 2020 года.

Как пояснила председатель комиссии Ира Овчинникова, причиной переноса стал карантинный режим, введенный в городе. Пользуясь отсрочкой, депутаты потребовали от мэрии предоставить финансовые справки, чтобы понимать, сколько денег из бюджета понадобится на организацию органов власти в новом, восьмом, районе – речь также идет об открытии отделений полиции, прокуратуры и суда в Академическом.

При этом комиссия сегодня одобрила проект решения о проведении опроса среди жителей, согласны ли они с присвоением официального названия «Академический район». Опрос предлагается провести в электронной форме – на сайте мэрии Екатеринбурга. Городские депутаты должны установить сроки голосования, минимальное количество участников и формулировку вопроса. Результаты опроса населения будут направлены в заксобрание региона, которое принимает окончательное решения о создании новой территориально-административной единицы Свердловской области.

Михаил Матвеев напомнил, что по закону городская дума должна уложиться в 35-дневный срок для организации голосования жителей, несмотря на пандемию коронавируса. Но первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик отметил, что до сих пор идут консультации с юристами по поводу толкования термина «нерабочие дни», которые были объявлены президентом с 30 марта.

«Пока мы ориентируемся, что до 15 мая нужно провести опрос населения и вынести на думу вопрос с принятием решения. Но если появятся другие вводные, то 35-дневный срок может начаться с 1 или 3 мая», – сообщил чиновник.

В итоге депутаты договорились вынести вопрос на думу без уточнения даты.

Отметим, что ближайшее пленарное заседание ЕГД планируется на 14 апреля. Но до сих пор неизвестно, в каком формате оно пройдет, так как в регионе продолжает действовать указ губернатора о карантинных мерах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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