Согласительная комиссия по бюджету-2021 начала работу за закрытыми дверями

Сегодня в здании заксобрания начала работу согласительная комиссия по бюджету на 2021 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для СМИ здание по-прежнему закрыто. На официальном YouTube-канале заксобрания показали только вступительные выступления спикера Людмилы Бабушкиной, первого замгубернатора Алексея Орлова и председателя бюджетного комитета заксо Владимира Терешкова.

Людмила Бабушкина сообщила, что сегодня комиссия будет заседать до тех пор, пока не рассмотрит государственные программы Свердловской области, делая 20-минутный перерыв каждые два часа.

Владимир Терешков рассказал, что созданы восемь профильных рабочих групп, которые начнут заседать с завтрашнего дня. 25 ноября снова соберется согласительная комиссия, где председатели рабочих групп выступят с докладами.

Главная мысль, которую старался донести до депутатов Алексей Орлов, это то, что область в 2020 году недополучила десятки миллиардов рублей, а потому очень важно правильно расставить приоритеты областного бюджета 2021 года.

После этого трансляция прервалась.

Напомним, 17 ноября заксобрание приняло законопроект о бюджете-2021 в первом чтении. Несмотря на почти единогласное голосование за, депутаты сделали министру финансов Галине Кулаченко несколько замечаний. Например, Вячеслав Вегнер напомнил о бедственном положении культуры, в частности, «Коляда-театра»; Евгений Зяблицев рассказал, что в городе строят мало школ, в частности, в его округе снесли старую школу № 40, а строить новую так и не начали; Ирина Трескова напомнила, что господдержку аграриев урезали на 790 млн рублей. Об этих и других проблемах «Новый День» писал в своем обзоре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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