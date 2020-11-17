Бюджет-2021 принят в первом чтении при одном голосе против (ИНФОГРАФИКА)

Проект бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период принят в первом чтении. За проголосовали 36 депутатов, против – один, один – не голосовал, 12 отсутствовали.

Об основных параметрах бюджета-2021 доложила замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко. Она рассказала, что общий объем доходов установлен в размере 259,1 млрд рублей, расходов – 299,8 млрд рублей, дефицит – в размере 40,6 млрд рублей с последующим снижением в 2022 году до 10,5 млрд рублей, а в 2023 году – до 9,7 млрд рублей. Предельный объем государственного долга в 2021 году – 161,4 млрд рублей.

Основными источниками доходов, как и раньше, будут налог на прибыль организаций – 84,1 млрд рублей, НДФЛ- 82,3 млрд рублей, налог на имущество организаций – 21 млрд рублей, акцизы – 20,2 млрд рублей.

Депутаты сделали министру несколько замечаний. Например, Вячеслав Вегнер напомнил о бедственном положении культуры, в частности, «Коляда-театра»; Евгений Зяблицев рассказал, что в городе строят мало школ, в частности, в его округе снесли старую школу № 40, а строить новую так и не начали; Ирина Трескова напомнила, что господдержку аграриев урезали на 790 млн рублей. Об этих и других проблемах «Новый День» писал в своем обзоре.

Коммунист Александр Ивачев предложил отменить Универсиаду и потратить эти деньги на социальные нужды, но его никто не поддержал.

По всем вопросам (кроме Универсиады) Галина Кулаченко дала примерно одинаковый ответ: все вопросы будут прорабатываться на согласительной комиссии, точные суммы по отдельным объектам пока назвать нельзя, возможно, в будущем область получит дополнительные доходы и тогда получится исполнить больше депутатских наказов.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков заявил, что имея проект бюджета с 66% социально ориентированных расходов, его надо немедленно принимать в первом чтении, а остальное дорабатывать на согласительной комиссии. Кстати, она начнет работу уже в четверг, 19 ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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