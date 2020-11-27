Согласительная комиссия по бюджету-2021 увеличила доходы на 16,6 млрд рублей, а расходы – на 19 млрд

В Свердловской области завершила работу временная согласительная комиссия по проекту бюджета-2021.

Как сообщает департамент информполитики по ссылкой на замгубернатора – министра финансов Галину Кулаченко, после балансировки доходная часть бюджета составит 278,2 млрд рублей, расходная – 318,8 млрд рублей.

Доходная часть увеличится на 16,6 млрд рублей, в том числе за счет федеральных средств и перераспределения внутри госпрограмм Свердловской области. Один из участников согласительной комиссии рассказал «Новому Дню», что из федерального бюджета в область дополнительно поступит около 12,5 млрд рублей. «Соответственно, добавили на здравоохранение 3,5 млрд, на сельское хозяйство порядка 400 млн, немного на культуру», – сообщил депутат.

Напомним, в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период был принят заксобранием 17 ноября. После чего сразу собрались профильные рабочие группы, состоящие из депутатов, представителей правительства и муниципалитетов. Члены комиссии высказали свои предложения по статьям расходов, которые необходимо увеличить.

Например, участники рабочей группы по ЖКХ согласительной комиссии посчитали, что в проекте заложено слишком мало денег на строительство газопроводов. В первой редакции законопроекта о бюджета на эти цели запланировано 166 млн 301,4 тыс. рублей, что на 177 млн 698,6 тыс. рублей или на 51,7% меньше объема 2020 года. Депутаты из комитета заксо по промышленной политике, входящие в согласительную комиссию по бюджету-2021, попросили минфин увеличить расходы на развитие промышленности.

Как уже писал «Новый День», в проекте бюджета-2021 раздел «Национальная экономика» потерял больше двух миллиардов рублей по сравнению с текущим годом. С 35,6 млрд рублей ее финансирование снизится до 33,2 млрд. Субсидию Фонду технологического развития промышленности Свердловской области планировали сократить на 108 млн рублей, или на 93,4 %. Зато Агентству по привлечению инвестиций добавят 55,4 млн рублей, или 25,5 %. Кроме того, на 27 %, или почти на 17 млн рублей, собирались урезать обслуживание и поддержку системы «112» – «исходя из прогнозируемой потребности».

Добавим, принять проект бюджета во втором и третьем чтении планируется 8 декабря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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