Депутаты попросили минфин увеличить расходы на развитие промышленности

Депутаты из комитета заксо по промышленной политике, входящие в согласительную комиссию по бюджету-2021, попросили минфин увеличить расходы на развитие промышленности.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе заксо, предложения вносятся на тот случай, если в 2021 году появится возможность перераспределить какие-то дополнительные доходы.

Например, депутаты предложили увеличить размер субсидии Фонду технологического развития промышленности, выделить муниципалитетам субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса, а также выделить средства ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина». Кроме того, необходимо развивать систему вызова экстренных служб по единому номеру «112» и поддержать госпрограмму «Информационное общество Свердловской области до 2024 года».

Одновременно депутаты обсудили подготовку к Универсиаде 2023 года. Они решили, что рассмотрят вопрос о выделении средств на создание для нее информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры в случае предоставления субсидии из федерального бюджета.

Все поступившие предложения обсудят на заседании согласительной комиссии в среду, 25 ноября.

Как уже писал «Новый День», в проекте бюджета-2021 раздел «Национальная экономика» потерял больше двух миллиардов рублей по сравнению с текущим годом. С 35,6 млрд рублей ее финансирование снизится до 33,2 млрд. Субсидию Фонду технологического развития промышленности Свердловской области сократят на 108 млн рублей, или на 93,4 %. Зато Агентству по привлечению инвестиций добавят 55,4 млн рублей, или 25,5 %. Кроме того, на 27 %, или почти на 17 млн рублей, урежут обслуживание и поддержку системы «112» – «исходя из прогнозируемой потребности».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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