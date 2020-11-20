Депутаты попросили у минфина денег на строительство газопроводов на уровне 2020 года

Участники рабочей группы по ЖКХ согласительной комиссии по бюджету-2021 посчитали, что в проекте заложено слишком мало денег на строительство газопроводов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания, депутаты предложили минфину найти возможность увеличить расходы на строительство газопроводов до уровня 2020 года. В пояснительной записке к проекту областного бюджета говорится, что сейчас на строительство газопроводов запланировано 166 млн 301,4 тыс. рублей. Это на 177 млн 698,6 тыс. рублей или на 51,7% меньше объема 2020 года и связано с сокращением госпрограммы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности Свердловской области до 2024 года» в целом. Самый крупный проект 2021 года – газопровод высокого давления между селом Трифоново, селом Печеркино и деревней Талица Пышминского района. Он обойдется в 73 млн 609,5 тыс. рублей.

Напомним, депутаты заксо неоднократно обращали внимание областного правительства на низкий уровень газификации на селе. «С завидным постоянством наш комитет рассматривает этот вопрос. Если рассуждать в рамках поставленного в повестке вопроса, то да, бюджет исполняется, – заявил в марте этого года депутат Виктор Якимов. – Но депутаты комитета поглубже погрузились в программу газификации до 2024 года. Она не выводит нас на высокие рубежи. С прискорбием говорю, что Свердловская область отстает от всех соседей. Уровень газификации на селе – 18%. Необходимо актуализировать программу, чтобы вывести область на приемлемые рубежи». Пока же все происходит наоборот.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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