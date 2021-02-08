В минЖКХ назвали территории, где проведут газ: денег на всех не хватает

В текущем году свердловский областной бюджет потратит на газификацию жилищного фонда 288,27 млн рублей, эти средства распределят между 11 муниципалитетами. Газ появится в домах шести тысяч человек.

Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ со ссылкой на министра Николая Смирнова. Он заявил, что в приоритетном порядке газопроводы будут строить там, где уже есть готовая проектно-сметная документация и в ее разработку полностью или частично вложились будущие потребители.

Субсидии в объеме 288,27 миллиона рублей распределены между 11 территориями. В шести из них – в Верхней Туре, Качканаре, Атиге, Алапаевском муниципальном образовании, Тавде и Верхотурье все работы планируется провести в течение этого года. В поселке Сарана Красноуфимского округа строительство рассчитано до 2023 года.

Кроме того, сообщил министр, продолжится начатое в предыдущие годы строительство газопроводов в Бисерти, Новоуральском и Горноуральском городских округах, а также будет проведена разработка проектно-сметной документации для строительства сети газораспределения в Тавде.

Как уже писал «Новый День», в ноябре 2020 года участники рабочей группы по ЖКХ согласительной комиссии по бюджету-2021 посчитали, что в проекте заложено слишком мало денег на строительство газопроводов. Депутаты предложили минфину найти возможность увеличить расходы на строительство газопроводов до уровня 2020 года. В первой редакции бюджета на строительство газопроводов было запланировано 166 млн 301,4 тыс. рублей. Это на 177 млн 698,6 тыс. рублей или на 51,7% меньше объема 2020 года. Сумма была существенно увеличена, но уровня 2020 года не достигла.

Депутаты заксо неоднократно обращали внимание областного правительства на низкий уровень газификации на селе. «С завидным постоянством наш комитет рассматривает этот вопрос. Если рассуждать в рамках поставленного в повестке вопроса, то да, бюджет исполняется, – заявил в марте 2020 года депутат Виктор Якимов. – Но депутаты комитета поглубже погрузились в программу газификации до 2024 года. Она не выводит нас на высокие рубежи. С прискорбием говорю, что Свердловская область отстает от всех соседей. Уровень газификации на селе – 18%. Необходимо актуализировать программу, чтобы вывести область на приемлемые рубежи». Пока же все происходит наоборот.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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