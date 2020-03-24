Отчет о газификации свердловских сел в заксо встретили «с прискорбием»

Процент газификации сельской местности в Свердловской области остается самим низким среди регионов УрФО – всего 18%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пленарном заседании заксо депутат Виктор Якимов, заслушав доклад первого замминистра энергетики и ЖКХ Игоря Чикризова. Чиновник рассказал, что по состоянию на 23 марта 2020 года завершено строительство 34 объектов газоснабжения, по четырем завершается оформление документов по вводу в эксплуатацию, еще один достраивают к 1 июня. Бюджетные средства освоены в полной мере.

Однако Виктора Якимова, который является зампреда комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики, эти цифры не впечатлили. «С завидным постоянством наш комитет рассматривает этот вопрос. Если рассуждать в рамках поставленного в повестке вопроса, то да, бюджет исполняется, – заявил он. – Но депутаты комитета поглубже погрузились в программу газификации до 2024 года. Она не выводит нас на высокие рубежи. С прискорбием говорю, что Свердловская область отстает от всех соседей. Уровень газификации на селе – 18%. Необходимо актуализировать программу, чтобы вывести область на приемлемые рубежи».

Депутат отметил: «Мы отчитываемся о построенных километрах, причем тянем их туда, где подключение составляет в лучшем случае 10%. Я говорил вам два, четыре, шесть лет назад, что в области – 500 газовых кооперативов. Знаете, сколько сегодня? Пятьсот. Потому что все время создаются новые, у людей появляется надежда, они объединяются, делают проектно-сметную документацию, стоят в очереди, а время уходит. Документация устаревает, им надо все начинать сначала. Так что бюджет мы исполняем, а уровень газификации остается низким».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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