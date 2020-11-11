Финансирование свердловских аграриев сокращают на 20%

При верстке проекта бюджета Свердловской области на 2021 год больше всего пострадало сельское хозяйство: его финансирование урезали примерно на 20% по сравнению с текущим годом.

Об этом рассказал корреспонденту РИА «Новый День» член профильного комитета заксо, депутат Вячеслав Вегнер. По его словам, урезали практически все субсидии для уральских аграриев – и на производство молока, и на зерно, и на покупку сельскохозяйственной техники. «Наши сельчане «летят»: они вложились в хозяйство, поскольку мы, государство, обещали им до 30% компенсации, а сейчас их режут бараньими ножницами. Они не смогут расплатиться, банки отзовут свои кредиты, хозяйства обанкротятся. А ведь в Свердловской области действует закон о продовольственной безопасности, в котором записано, что поддержка сельского хозяйства в бюджете следующего года не может быть меньше, чем в предыдущем. Нам минфин говорит: «Вы же депутаты, поменяйте закон». Но мы на это не согласны. Комитет одобрил проект бюджета в первом чтении, но в постановлении указал, что следует увеличить бюджет на поддержку аграриев до уровня этого года – это примерно 800 млн рублей», – сообщил депутат.

В пояснительной записке к проекту бюджета действительно говорится, что многие статьи урезаны. Например, компенсация затрат на покупку фосфоритной муки для снижения кислотности почв снизилась на 35,7%, составив 3 млн 360 тысяч рублей. Субсидии сельхозпроизводителям на закупку молока и рыбы у населения в 2021 году уменьшатся на 5 млн 315,5 тыс. рублей или на 10,0% и составят 47,8 млн рублей. Возмещение части процентной ставки по кредитам малым хозяйствам урежут на 1 млн 768 тысячи рублей или в 2,4 раза. Компенсация за покупку сельскохозяйственной техники на 2021 год составит 301 млн 557 тысяч рублей, что на 73 млн 942 тысячи рублей или на 19,7% меньше, чем в 2020. Аналогичное сокращение можно наблюдать и по другим статьям.

В пресс-службе заксо сообщили, что председатель профильного комитета Сергей Никонов тоже призвал минфин учесть нужды аграрного комплекса. «Сложившаяся эпидемиологическая обстановка негативно влияет на экономическую ситуацию. В проекте бюджета на следующий год необходимо учесть те положения, без которых будет невозможна текущая деятельность сельских товаропроизводителей, природоохранных ведомств, без которых невозможна текущая жизнь на селе. Потребуется много мудрости и житейского опыта для того, чтобы принять сбалансированный бюджет региона на следующий год и плановый период», – заявил Никонов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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