Куйвашев о потерях бюджета: «30 миллиардов в минус – серьезные деньги, надо понимать»

По итогам 2020 года свердловский бюджет недобирает около 30 млрд рублей. Об этом заявил сегодня в заксобрании губернатор Евгений Куйвашев, которому депутат Сергей Никонов задал вопрос о финансировании сельского хозяйства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор объяснил, что дело в коронавирусных потерях казны. «Тридцать миллиардов в минус, ну, надо понимать, серьезные деньги, – сказал губернатор. – Федеральное правительство заинтересовано в том, чтобы помочь региональным бюджетам выйти на траекторию роста. Сегодня мы рассмотрим базовый бюджет – это то, на что у нас хватает сил. Но мы будем обращаться за помощью и к федеральному правительству».

Напомним, в первом варианте бюджета-2021 было сокращено финансирование многих направлений – национальной экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды, культуры. Подробнее об этом – в нашем обзоре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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