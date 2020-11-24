Мишустин выделил Свердловской области 2 млрд рублей на поддержание стабильности

Свердловская область в числе других 39 регионов получит из федерального бюджета дотацию «на поддержку стабильности». Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего Москва выделяет на эти цели 80 млрд рублей. Их распределят по регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Среднему Уралу достанется 2 млрд 012 млн 463 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», свердловский бюджет в 2020 году потерял гораздо больше, чем 2 млрд рублей. На заседании областного заксобрания 17 ноября губернатор Евгений Куйвашев сообщил депутатам, что по итогам 2020 года свердловский бюджет недобирает около 30 млрд рублей.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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