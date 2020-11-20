Обсуждение областного бюджета окончательно засекретили

Сегодня с утра в заксобрании начали заседать профильные рабочие группы, которые будут готовить предложения ко второму чтению проекта областного бюджета-2021. Кроме депутатов, в рабочие группы входят представители областных министерств, профсоюзов, муниципалитетов.

Как передает корреспондент «Нового Дня», именно на рабочих группах в прошлые годы шли особенно оживленные дискуссии о том, какие объекты и где нужно срочно построить или отремонтировать, каким госучреждениям купить новую технику, а какие подождут еще годик-другой. Для аккредитованных журналистов доступ на эти заседания был свободный. В этом году благодаря коронавирусу посторонних в заксо не пускают. Не будет и трансляции, хотя техническая возможность для этого есть – накануне на официальном YouTube-канале заксобрания показали вступительные выступления перед началом заседания согласительной комиссии спикера Людмилы Бабушкиной, первого замгубернатора Алексея Орлова и председателя бюджетного комитета заксо Владимира Терешкова. Потом трансляцию отключили.

Сегодня первой (в 9:30) вышла на работу группа, которой руководит председатель комитета заксо по социальной политике Вячеслав Погудин. Ее участникам предстоит внести предложения в сферах здравоохранения, образования, соцполитики, молодежной политики и культуры. Напомним, именно соцполитика, образование и здравоохранение – самые затратные статьи бюджета. Более подробно о структуре расходов читайте в нашем обзоре.

В 14:00 под руководством депутата Валентина Лаппо соберется рабочая группа, которая отвечает за вопросы ЖКХ, повышения энергоэффективности и формирования современной городской среды.

В 17:30 депутат Елена Чечунова соберет рабочую группу по физкультуре, спорту и туризму.

Заседания остальных пяти рабочих групп пройдут в начале следующей недели. А 25 ноября согласительная комиссия снова соберется в полном составе, чтобы обсудить все внесенные предложения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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