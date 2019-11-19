Кулаченко не верит, что планы Куйвашева перейти на обучение в одну смену реальны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей программе «Пятилетка развития» обозначил переход к обучению в школах в одну смену к 2022 году. Министр финансов Галина Кулаченко сегодня в ходе обсуждения бюджета в заксо заявила, что сделать это будет проблематично.

Вопрос об обучении в одну смену задал депутат Александр Ладыгин. «По «Пятилетке развития» мы к 2022 году должны перевести школы на односменное обучение. Я посмотрел, в этом году ввели около двух тысяч новых мест, а губернатор говорил, ежегодно у нас средний прирост обучающихся около 15 тысяч. Как мы сможем сократить этот разрыв к 2022 году?"

«К 2022 году будет проблематично это сделать. Объем средств на строительство школ по Свердловской области – около 100 млрд рублей, это значимая сумма, у нас 21 школа в работе. Разработаны проектные документации, и если федеральный бюджет помог бы существенно, а не так, как сегодня, могли бы взять строительство еще 15 школ. Вопрос всей России, не только наш, хотелось бы из федерального бюджета больше помощи получить», – заявила Кулаченко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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