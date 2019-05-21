Депутаты не дождались от губернатора конкретики о строительстве школ. Поручение президента остается невыполненным

Свердловская область ведет переговоры с финансовыми организациями, чтобы через частно-государственное партнерство увеличить темпы строительства школ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня губернатор Евгений Куйвашев, выступая с отчетом перед заксобранием. «Когда мы выберем партнера, мы непременно об этом сообщим, будем обсуждать», – рассказал он, но конкретных интересантов не назвал.

Губернатор не сказал, во сколько раз необходимо увеличить эти темпы, но это нетрудно посчитать. По словам Куйвашева, за три года, с 2016-го по 2018-й, было построено школ на 16,5 тысяч мест. Чтобы перевести всех Свердловских школьников на обучение в одну смену к 2025 году – в соответствии с поручением президента страны, нужно построить более 150 тысяч мест. Таким образом, ежегодно требуется строить не меньше 25 тысяч мест, а не 5-6 тысяч, как сейчас.

В планах на 2019 год, по словам губернатора, строительство и реконструкция 23 школ, в том числе четырех – с участием средств федерального бюджета.

Напомним, ситуация со школами в регионе в последние два года особенно обострилась. Летом 2018 года, отчитываясь перед заксобранием, губернатор сообщил, что в 2017 году области удалось ввести только 7 тысяч мест в школах. В ноябре, во время работы очередной согласительной комиссии по бюджету, стало ясно: Свердловская область провалила исполнение поручения президента по переводу всех школьников на обучение в первую смену к 2025 году. К тому же власти были шокированы числом первоклассников – детей, родившихся в 2011-2012 гг. Так, глава Березовского Евгений Писцов рассказал, что 1 сентября этого года в своем городе ему уже довелось приветствовать учеников первого «К» класса. Председатель заксо Людмила Бабушкина добавила, что ситуация со школами в Березовском еще не самая худшая. «Мне известны муниципалитеты, в которых уже и возможности трех смен исчерпаны, и в затылок дышит четвертая», – отметила она.

Кстати, новую школу в Сосьве, где дети учатся в здании 1908 года постройки, в 2018 году строить так и не начали. Министр финансов Галина Кулаченко назвала подготовленный местной администрацией проект «слишком дорогим». «Стоимость этой школы по проекту – 325 млн рублей. Больше одного миллиона рублей на ребенка. Почему?» – заявила она. При этом к проектам, которые реализуются по инициативе самого областного правительства, подход совершенно другой. Например, окончательная стоимость строительства конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо» приблизилась к 10 млрд рублей. Никакой тревоги необходимость выделения новых средств на этот объект у свердловских властей не вызвала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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