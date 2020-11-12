Расходы на онкологию и сердечников урезать, оптимизацию продолжить: что сделают с медициной в 2021 году (ИНФОГРАФИКА)

Свердловская область в год пандемии режет финансирование здравоохранения. В проекте бюджета на следующий год расходы на медицину составляют 26,2 млрд рублей. В этом году на здравоохранение потратят более 28 млрд – такую цифру записали при последней обнародованной корректировке, которая была еще в апреле. При этом стоило бы ожидать, что в облбюджете расходы на здравоохранение вырастут – и не только из-за пандемии. Горздрав Екатеринбурга переходит в областное подчинение, а город раньше тратил на его нужды более 4 млрд. «Новый День» разобрался, на чем решили сэкономить.

Меньше денег получат подразделы по заболеваниям, от которых чаще всего умирают в регионе. Так, примерно на треть сокращаются расходы по статье «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений», в 2021 году на это выделяется 287 млн рублей, причем почти 260 млн из этой суммы – субсидия из федерального бюджета. Сокращение финансирования и связано с тем, что Федерация даст меньше денег. На лекарства для сердечников выделят на 23% меньше, чем год назад. А еще немного, на 3,3 %, но все же сократят финансирование профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в группах риска.

На 63 % меньше средств пойдет на переоснащение медицинских организаций, которые помогают онкобольным. Причина та же – Федерация сократила финансирование. Более чем на 15 % сократятся отчисления на организацию центров амбулаторной помощи больным раком. Зато вырастут расходы на программу «Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний», пиарщикам заплатят почти 14 миллионов.

На 20% меньше финансирования получит Свердловская областная клиническая больница № 1 для трансплантации органов, и снова причина – уменьшение целевых федеральных средств.

На 18,5% меньше денег выдадут на дородовую диагностику нарушений развития ребенка, в 2021 запланировано проведение 750 исследований.

В следующем году предлагается сократить подпрограмму «Мероприятия по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий» – на 3% по сравнению с 2020 годом, цифра кажется не очень большой, но в год пандемии выглядит странно. Расходы в 2021 году составят 18,5 млн рублей.

Интересно, что несмотря на пандемию и катастрофическую нехватку сотрудников, огромные очереди в поликлиниках даже в Екатеринбурге, оптимизация первичной медико-санитарной помощи, то есть поликлиник, продолжится: на эту цель заложено 99 млн рублей, столько же выделялась в 2020 году. А в 2022-2023 годах сумма вырастет до 115 млн. К слову, непосредственно на первичную медико-санитарную помощь область в следующем году хочет потратить на 300 миллионов больше, чем в этом, расходы вырастут из-за ликвидации горздрава Екатеринбурга.

Некоторым статьям расходов добавят финансирование. Например, на 18 % вырастут расходы на эндопротезирование. Гораздо больше денег – на 146% – выделяется на паллиативную помощь. Это связано с тем, что в шести государственных клиниках откроются койки для детей. Больше выделят и на пропаганду здорового образа жизни в рамках проведения конгрессных мероприятий. Скорая помощь получит несколько меньше денег, чем годом ранее, но по подразделу «Организация оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» финансирование увеличат на четверть, в том числе потому что ликвидируется горздрав Екатеринбурга. Как указывается в пояснительной записке, государственное задание на 2021 год планируется установить в объеме 108 629 вызовов. Отметим, в доковидные времена только в Екатеринбурге скорую вызывали в среднем 1300 раз в день, теперь – 1700 раз. То есть норматива по госзаданию хватит на пару месяцев. Возможно, остальное будет финансироваться из ОМС. А еще на 33,8 % вырастут расходы на содержание аппарата министерства здравоохранения Свердловской области. Этот рост в пояснительной записке объясняют тем, что появится должность первого заместителя министра и тем, что с переходом полномочий горздрава Екатеринбурга в область в министерство переведут сотрудников управления здравоохранения, то есть должностных лиц станет больше.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

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