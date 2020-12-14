На реформирование медицины выделят 72,4 миллиарда рублей: на что пойдут деньги

На областную программу развития медицины в ближайшие четыре года выделят 72,4 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на перепланировку поликлиник, вакцинацию от инфекционных заболеваний и «разработку стандартов личной защиты граждан» в период распространения инфекций. Об этом сообщил в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«...Мы планируем перепланировку поликлиник, чтобы организовать для приема инфекционных больных кабинеты с отдельными входами и выходами. Также речь идет о развитии телемедицины, чтобы дистанционно следить за здоровьем пациентов, о реорганицации лабораторной службы, чтобы создать единый региональный референс-центр, о модернизации стационаров до уровня инфекционных отделений в каждом управленческом округе, – пишет Куйвашев о будущем программы «Общественное здоровье уральцев». – Мы собираемся усилить работу по вакцинации населения от инфекционных заболеваний и в целом разработать стандарты личной защиты граждан, коллективов, предприятий, общественных пространств в период распространения инфекций».

Всего на реализацию программы планируют направить 72,4 миллиарда рублей за четыре года, в бюджете на 2021 год расходы на медицину составляют 26,2 млрд рублей. При этом сокращаются расходы на онкологию и кардиологию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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