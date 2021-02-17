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Среда, 17 февраля 2021, 13:21 мск

Новости Екатеринбург

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Больницы Свердловской области получат рекордные 1,7 миллиарда из федерального бюджета

Правительство России распределило 25,4 млрд рублей регионам на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Деньги необходимы из-за коронавируса и высокой нагрузки на медицину. «Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», – говорится в пояснительной записке.

Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, Свердловская область получит 1,74 млрд рублей. Это максимальная сумма, даже для Московской области она на 20 миллионов меньше. Еще четыре региона – Чувашия, Хабаровский край, Новгородская и Новосибирская области получат более миллиарда.

В УрФО деньги выделены еще двум регионам: 249 миллионов ХМАО и 79 миллионов Тюменской области. ЯНАО, Курганской и Челябинской областей в перечне нет.

Сумма, которую Свердловская область получит по распоряжению Мишустин, сравнима с бюджетом Екатеринбурга на здравоохранение – при планировании бюджета на 2020 год, когда горздрав еще существовал как самостоятельный орган, на здравоохранение закладывалось 1 млрд 102 миллиона рублей. В конце 2020 года в проект бюджета Свердловской области заложили 26 млрд, на 2 миллиарда меньше, чем планировалось потратить в первый пандемийный год. Хотя стоило бы ожидать, что бюджет только возрастет – и из-за коронавируса, и из-за перехода горздрава в областное подчинение. В ходе обсуждения проекта бюджета сумма выросла, расходы составят 29 млрд. С учетом средств ТФОМС – 93 млрд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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