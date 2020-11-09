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Понедельник, 9 ноября 2020, 15:57 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловский бюджет на треть урежет расходы на электрички

Свердловская область сокращает свои расходы на пригородные поезда. Бюджет компенсирует железнодорожникам недополученные доходы из-за регулирования тарифов; и в проекте бюджета на 2021 год финансирование снижается на 29,3% по сравнению с 2020 годом.

РЖД получит 842,3 млн рублей, на 348,9 млн меньше, чем в этом году. Сумму режут по двум причинам: в правительстве посчитали, что перевозок станет меньше, а кроме того, деньги нужны на другие цели. «Уменьшение объемов финансирования определено исходя из прогнозируемых показателей маршрутной сети движения пригородных поездов на территории Свердловской области (транспортная работа, количество перевезенных пассажиров, пассажирооборот), а также в связи с перераспределением расходов на другие целевые статьи», – сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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