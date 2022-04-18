Кто такой Евгений Шурманов, зачем он сменил отчество и как обыски в минспорта и УрФУ связаны с ним

В Екатеринбурге в пятницу проходили обыски в минспорта и УрФУ. Сотрудников управления ФСБ России интересовали документы, связанные с проведением крупных спортивных мероприятий. Однако в разговоре с «Новым Днем» глава министерства Леонид Рапопорт опроверг информацию о выемке документов, а в пресс-службе УрФУ вообще отказались как-либо комментировать происходящее.

По данным источников «Нового Дня», обыски проводились не только в институте физкультуры и минспорта региона, но и в организациях, связанных с расходованием бюджетных средств по линии проведения крупных спортивных мероприятий. Также, по информации агентства, в пятницу во время оперативных мероприятий на некоторое время была задержана соратница Евгения Шурманова Анна Коробова, которая прежде работала в университете в должности директора Центра по спортивно-массовой и оздоровительной работе, а теперь трудостроена в «Центре спортивных мероприятий».

По некоторым данным, вся ситуация спровоцирована долгами исполнительной дирекции чемпионата мира по боксу, который проходил в 2019 году в Екатеринбурге. Исполнительную дирекцию возглавлял упомянутый выше Евгений Шурманов. С 2020 года он вице-президент Российского студенческого спортивного союза, исполняющий обязанности директора Института физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ. Также Шурманов некоторое время был председателем АНО «Спортивный клуб УрФУ».

Как писал ранее «Новый День», ЧМ по боксу в 2019 году с точки зрения развития спорта наблюдатели называли бессмысленным – незадолго до старта чемпионат потерял статус отборочного к играм, поскольку Международный олимпийский комитет лишил Международную федерацию любительского бокса (AIBA) статуса признания. Тем не менее, на мероприятие потратили много денег, в том числе – сверх запланированного, о чем свидетельствует письмо Шурманова в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (есть в распоряжении редакции). В нем говорилось, что кредиторская задолженность перед подрядчиками составляет 46,7 млн рублей. В частности, на мероприятии оказалось слишком много ВИПов, которых нужно было кормить, возить на дорогих машинах, заселять в дорогие отели – на фоне сокращения внебюджетного финансирования и роста курса валют. Письмо подписали представители отеля «Хайятт-Редженси» в Екатеринбурге, компании «Юста-кейтеринг», выставочника «Екатеринбург-Экспо» и другие контрагенты, услуги которых после завершения чемпионата не оплатили.

В распоряжении «Нового Дня» оказалось и обращение к прокурору Кировского района Александру Мухаеву от предпринимателя Антона Шендрика, который предоставлял на чемпионате транспортные услуги, подписав договор с АНО «Спортивный клуб УрФУ». Ему остались должны 6,3 млн рублей. «ИП Шендрик А.В. обратился за взысканием долга в судебном порядке, получил Исполнительный лист ФС № 032680471 от 5 июля 2020 г., однако данный документ остался без исполнения, ввиду того, что как только у АНО «Спортивный клуб Уральского Федерального Университета» образовалась задолженность – в составе учредителей быстро начали происходить изменения. При устном разговоре с бывшим руководителем АНО «Спортивный клуб Уральского Федерального Университета» Шурмановым Е.Г. – последний сперва обещал закрыть задолженность, а потом заявил: «Бог простит, и Вам простит», – говорится в обращении бизнесмена к прокурору.

Действительно, в 2016 году АНО «Спортклуб УрФУ» выбрало председателем Евгения Шурманова, правда, Евгения Геннадьевича, что зафиксировано в документах, опубликованных на сайте УрФУ. Сейчас же, по данным открытых источников, председателем числится другой человек – Шурманова Дарья Александровна. Сам Евгений Шурманов, если верить сайту Уральского федерального, сменил отчество – он стал Александровичем.

Добавим, в отношении АНО «Спортклуб УрФУ» инициировано пять исполнительных производств на общую сумму 13 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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