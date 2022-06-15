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Среда, 15 июня 2022, 11:04 мск

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Директора Института спорта УрФУ Евгения Шурманова задержали на рабочем месте

Директора Института спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова только что на глазах студентов вывели в наручниках из вуза, сообщил «Новому Дню» источник в УрФУ. Подробности задержания спортивного функционера пока уточняются.

Как ранее писал «Новый День», Шурмановым давно интересовались силовики. В УрФУ уже проходили обыски. Наше агентство со ссылкой на источники сообщало, что, вероятно, это связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял упомянутый выше Евгений Шурманов. В 2019 году мероприятие с точки зрения развития спорта наблюдатели называли бессмысленным. Тем не менее на ЧМ потратили много денег, в том числе – сверх запланированного, о чем свидетельствует письмо Шурманова в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (есть в распоряжении редакции). В нем говорилось, что кредиторская задолженность перед подрядчиками составляет 46,7 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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