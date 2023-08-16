Директора Института физкультуры УрФУ вернули в СИЗО

Прокуратуре удалось оспорить постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о замене меры пресечения директору Института физкультуры УрФУ Евгению Шурманову с ареста на запрет определенных действий.

«Сегодня Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, постановление суда первой инстанции изменено. Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения Евгению Шурманову установлена по 15 января 2024 года включительно», – сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним, Шурманова задержали в июне прошлого года на рабочем месте, затем арестовали, а затем несколько раз продлевали срок содержания под стражей. Только в июле 2023 года Ленинский суд разрешил ему выйти из СИЗО.

Шурманова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как писал «Новый День», вероятно, дело связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял Шурманов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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