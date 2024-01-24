Шурманову продлили меру пресечения до апреля

Экс-директору института спорта УрФУ Евгению Шурманову продлили меру пресечения. Он останется в СИЗО до 15 апреля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее Шурманов пытался оспорить решение об избрании меры пресечения, связанное с лишением свободы, и в июле 2023 года его выпускали из-под стражи, но спустя месяц прокуратура обжаловала это решение, повторные прошения о смене меры пресечения были отклонены судом. В том числе по той причине, что у Шурманова есть недвижимость за рубежом, правда, оформленная на одного из его детей.

Напомним, директора Института спорта задержали в университете весной 2022 года. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как писал «Новый День», вероятно, дело связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял именно Шурманов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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