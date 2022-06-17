Директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова заключили под стражу до 8 августа

Директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова по решению суда отправили под стражу до 8 августа. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, дело связано с тратами на ЧМ по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году.

Как пишет «Коммерсант-Урал», на заседании в Верх-Исетском суде Евгений Шурманов не признал свою вину, но заявил, что готов возместить ущерб: «Если мне позволят дальше продолжать трудовую деятельность, я готов возмещать ущерб, который был причинен в ходе, так скажем, уголовного дела»,– цитирует Шурманова издание.

Несмотря на просьбы адвоката ограничиться запретом на определенные действия, суд отправил Шурманова под стражу до 8 августа.

Напомним, 15 июня директора Института спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова на глазах студентов вывели в наручниках из вуза. Как ранее писал «Новый День», Шурмановым давно интересовались силовики. В УрФУ уже проходили обыски. Наше агентство со ссылкой на источники сообщало, что, вероятно, это связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял упомянутый выше Евгений Шурманов. По другим данным, дело может быть связано с растратами уже в должности директора института УрФУ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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