Экс-директора Института спорта УрФУ осудили на 9 лет (ФОТО)

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга вынесли приговор экс-директору Института спорта УрФУ Евгению Шурманову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Шурманова приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», Шурманов был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 15 июня 2022 года в вузе, на глазах у студентов. «Новый День» ранее со ссылкой на свои источники сообщал, что, вероятно, это связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял как раз Евгений Шурманов. Еще один эпизод связан с хищением более 13,6 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение Всероссийской летней Универсиады.

Известно, что у Евгения Шурманова есть недвижимость за рубежом, оформленная на одного из сыновей. По этой причине ходатайство спортфункционера об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы было отклонено, он дожидался суда под арестом.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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