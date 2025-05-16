Вступил в силу приговор экс-директору Института физкультуры УрФУ

Вступил в силу приговор бывшему директору Института физкультуры УрФУ и президенту свердловской Федерации регби Евгению Шурманову.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, после рассмотрения апелляции наказание не изменилось – Шурманову предстоит провести в колонии общего режима 9 лет и заплатить штраф в 1 млн рублей. Такой приговор был вынесен в октябре 2024 года.

Напомним, в 2020 году Федерация регби отвечала за проведение финальных соревнований VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в Екатеринбурге. Шурманов и его подельник предоставили поддельные отчеты о фактически понесенных Федерацией расходах и присвоили 13 млн 666 тысяч рублей. Деньги они поделили между собой.

Второе преступление было совершено в 2021 году, когда Шурманов обратился с заявкой на получение гранта в Фонд поддержки спорта и высших достижений в Свердловской области. Осужденный получил из фонда 2 млн 400 тысяч рублей и потратил на свои нужды.

Суд признал его виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Свою вину Евгений Шурманов не признал. Приговор обжаловали и осужденный, и прокурор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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