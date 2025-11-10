С осужденного экс-директора института физкультуры УрФУ взыщут 12,8 млн рублей

Суд постановил взыскать в пользу государства похищенные бюджетные средства, которые выделялись на развитие физкультуры и спорта.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 15,2 млн рублей с бывших президента общественной организации «Федерация регби Свердловской области» Евгения Шурманова и его сообщника, заместителя директора по развитию ООО «Комплексные Технологии Связи» Алексея Куварина.

Напомним, в 2020 году Федерация регби отвечала за проведение финальных соревнований VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в Екатеринбурге. Шурманов и его подельник предоставили поддельные отчеты о понесенных Федерацией расходах и присвоили 13 млн 666 тысяч рублей. Деньги они поделили. Второе преступление было совершено в 2021 году, когда Шурманов обратился с заявкой на получение гранта в Фонд поддержки спорта и высших достижений в Свердловской области. Он получил из фонда 2 млн 400 тысяч рублей и потратил на свои нужды.

Евгений Шурманов уже осужден. Ему предстоит провести в колонии общего режима 9 лет и заплатить штраф в 1 млн рублей. Такой приговор был вынесен в октябре 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

