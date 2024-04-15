Шурманов пробудет в СИЗО до середины июля

Экс-директору Института спорта УрФУ Евгению Шурманову продлили меру пресечения. Он останется в СИЗО до 15 июля, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Напомним, Шурманов был задержан весной 2022 года по подозрению в хищении в особо крупном размере, по одной из версий – в ходе организации чемпионата мира по боксу в 2019 году, когда возглавлял исполнительную дирекцию соревнований.

Известно, что у Евгения Шурманова есть недвижимость за рубежом, оформленная на одного из сыновей. По этой причине ходатайство спортфункционера об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы было отклонено.

Екатеринбург, Мария Осинцева

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