На директора института физкультуры УрФУ завели еще одно уголовное дело

В отношении директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова было возбуждено еще одно уголовное дело. На сей раз, о хищении субсидии – средства должны были пойти на поддержку команды по регби, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отметим, что Шурманов является президентом федерации регби Свердловской области. Кроме него, фигурантом уголовного дела стал его зам – Илья Мордвинов.

«Очевидно, что к федерации появятся вопросы, если команду с инфраструктурой и финансированием регулярно выигрывает дворовая команда. Кроме того, по некоторым данным, поля для игр и тренировок сдавались за деньги, которые шли мимо кассы», – сказал источник «Нового Дня» в минспорта.

Шурманов сейчас находится под арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 15 июня и вывели из университета на глазах у студентов. По неподтвержденным пока данным, речь идет о растрате при организации Чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию спортивного мероприятия возглавлял Шурманов, и подрядчики ЧМ не получили деньги за выполненные работы, в связи с чем обратились в органы. По другой информации, дело в отношении Шурманова может быть связано с растратами в должности директора института спорта УрФУ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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