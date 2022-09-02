Директор Института физкультуры УрФУ останется под арестом до 8 октября

Защита директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова не смогла оспорить постановление Верх-Исетского суда Екатеринбурга, которым срок содержания Шурманова под стражей был продлен до 8 октября 2022 года.

«Рассмотрев материалы дела и доводы апелляционных жалоб, Свердловский областной суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений», – сообщает пресс-служба облсуда.

Как уже сообщал «Новый День», Шурманов сейчас находится под арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 15 июня и вывели из университета на глазах у студентов. По неподтвержденным пока данным, речь идет о растрате при организации Чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию спортивного мероприятия возглавлял Шурманов, и подрядчики ЧМ не получили деньги за выполненные работы, в связи с чем обратились в органы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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