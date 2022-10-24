Директор Института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов останется в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 7 октября 2022 года, которым его арест был продлен до 7 ноября.

Как сообщили в пресс-службе суда, постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставили без изменения.

Напомним, Шурманов сейчас находится под арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 15 июня и вывели из университета на глазах у студентов. По неподтвержденным пока данным, речь идет о растрате при организации Чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию спортивного мероприятия возглавлял Шурманов, и подрядчики ЧМ не получили деньги за выполненные работы, в связи с чем обратились в органы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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