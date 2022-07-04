Шурманов не смог выйти из СИЗО

Директор Института спорта УрФУ Евгений Шурманов продолжит ждать суда в СИЗО. Его адвокаты подавали апелляцию на арест, но в облсуде решение нижестоящей инстанции отменять не стали.

Напомним, Шурманов арестован до 8 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 15 июня в вузе, на глазах у студентов. «Новый День» ранее со ссылкой на свои источники сообщал, что, вероятно, это связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял упомянутый выше Евгений Шурманов. По другим данным, дело может быть связано с растратами уже в должности директора института УрФУ.

А после стало известно, что спортивного функционера лишили звания мастера спорта. «Шурманов получил мастера спорта после того, как якобы выиграл турнир в Назрани. Он давал пояснение в ОБЭП, где сказал, что он не помнит ни как туда ехал, ни с кем, не помнит, с кем и сколько было боев. Как такое возможно? При проведении проверки оказалось, что там такого человека вообще не было», – комментировал адвокат Сергей Колосовский. К нему с просьбой разобраться в законности получения звания обратился олимпийский чемпион по боксу и председатель антикоррупционного совета Федерации бокса Егор Мехонцев.

Екатеринбург, Марина Иванова

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