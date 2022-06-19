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Воскресенье, 19 июня 2022, 14:10 мск

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Арестованного директора института спорта УрФУ лишили звания мастера спорта

Минспорта России лишило директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова звания мастера спорта по боксу. Соответствующий приказ был подписан 17 июня по представлению минспорта Ставропольского края – Шурманов получил звание за бои в Ингушетии. Причем представление было направлено еще в марте, а документ опубликовали уже после задержания директора института.

По данным «Нового дня», спортивный функционер лишен звания мастера спорта «благодаря» адвокатской конторе «Логард» – юристы проверяли законность получения им этого звания. К ним обратился Олимпийский чемпион по боксу и председатель антикоррупционного совета Федерации бокса Егор Мехонцев, у спортсмена были основания основания полагать, что свое звание Шурманов получил незаконно. Адвокат Сергей Колосовский пояснил, что когда возникли сомнения в законности получения Шурмановым звания мастера спорта, было написано письмо в ОБЭП. «Шурманов получил мастера спорта после того, как якобы выиграл турнир в Назрани. Он давал пояснение в ОБЭП, где сказал, что он не помнит ни как туда ехал, ни с кем, не помнит, с кем и сколько было боев. Как такое возможно? При проведении проверки оказалось, что там такого человека вообще не было. А мы просили провести проверку, потому что как думали, что он за звание получает денежные выплаты. Кстати, он их не получал, что тоже странно – если звание законное, почему бы не получить выплаты? А подпись директора спортшколы, в которой якобы занимался Шурманов, в представлении на звание мастера спорта была поддельной», – рассказал Колосовский.

Напомним, Евгения Шурманова задержали 15 июня в вузе на глазах студентов. Как ранее писал «Новый День», Шурмановым давно интересовались силовики. В УрФУ уже проходили обыски. Наше агентство со ссылкой на источники сообщало, что, вероятно, это связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял упомянутый выше Евгений Шурманов. По другим данным, дело может быть связано с растратами уже в должности директора института УрФУ. Сейчас директор института спорта УрФУ находится под арестом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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