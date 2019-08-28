Слух дня: кураторы ЧМ по боксу в Екатеринбурге решили забить на свое мероприятие

В Екатеринбурге на следующей неделе начнется чемпионат мира по боксу. Несмотря на существенные траты на спортивное мероприятие – из бюджета на это выделено больше 200 млн рублей – оно оказалось никому не нужным.

Это отчасти связано с тем, что летом Международный олимпийский комитет лишил Международную федерацию любительского бокса (AIBA) статуса признания и вывел организацию отборов на соревнования из ее компетенции, следовательно, ЧМ по боксу, который проводит AIBA, потерял статус отборочного к играм.

«Статус этого мероприятия – никакой. Мало того, что для МОК этот чемпионат ничего не значит, так и сама AIBA уже в нем не заинтересована. Местный оргкомитет уже больше недели не может добиться ответов от федерации. AIBA просто не отвечает на письма из Екатеринбурга, связанные с оргмоментами и подготовкой. А до ЧМ чуть больше недели осталось. Ходят слухи, что никто из представителей федерации в Екатеринбурге не появится и на самом чемпионате», – рассказал источник агентства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.08.19

В суд ушло дело бывшего судьи Гаврюшина, сына которого задержали со взяткой на пороге суда. / Полиция разыскивает грабителя, отнимающего сумки у пенсионерок в Екатеринбурге (ФОТО). / Куйвашев переписал регламент работы правительства, составленный при Тунгусове. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»