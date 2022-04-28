Олимпийский чемпион и чиновник от спорта устроили трешток. Будет ли бой? (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности директора Института физкультуры и спорта УрФУ Евгений Шурманов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу Егору Мехонцеву. Последний оспаривает присвоение Шурманову звания мастера спорта по боксу – с доказательствами того, что оно было получено неправомерно Мехонцев обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Директор института физкультуры бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу

В ответ на это Шурманов записал видеообращение, в котором кинул вызов оппоненту и пригласил его на спарринг. «Дорогой выпускник института физической культуры, олимпийский чемпион Егорушка Мехонцев! За три года ты столько много наговорил гадостей, оскорблений в моей адрес, что я, к сожалению, вынужден в свои почти 43 года принять твой вызов и выйти с тобой в ринг. Не вопрос! Ты знаешь, где я живу, ты знаешь, где я работаю, знаешь, где я тренируюсь – в тех залах, которые я построил за свои деньги и деньги моих друзей. Но ты считаешь нужным сидеть в интернетах и писать на меня докладные. Предлагаю закрыть этот вопрос, давай пробежимся пятерочку-другую, я регулярно бегаю, тренируюсь здесь, потом проведём открытую тренировку с детьми, проведём спарринг, покажем детям, как надо боксировать, – в перчатках, в ринге, по 2 минуты, количество раундов не ограничено, будем боксировать, пока кто-то не откажется или пока кто-то не встанет. Результат я знаю – он будет один. Я тебя изобью. Как 37-летнего 100-килограммового дедушку неповоротливого, который уже с трудом говорит», – заявил Шурманов.

Он поставил еще одно условие: «Ты считаешь, что я получил звание мастера спорта незаконно, и я ставлю на кон свою честь и достоинство, а ты ставишь на кон значок заслуженного мастера спорта. Я всегда хотел стать заслуженным мастером спорта, у меня не получилось, но я в честном бою отберу у тебя его. Когда я тебя побью по правилам бокса, я положу этот значок заслуженного мастера спорта и удостоверение себе в музей. Я с уважением отношусь к твоей олимпийской медали, но мы все помним этот бой, финал в Лондоне, где при равном счете 15:15 с казахом Аликбековым, тебе отдают победу. Это все благодаря очень уважаемым людям. Я бы так же поступил. Я ко всем олимпийским чемпионам отношусь с уважением, потому что я патриот олимпийского спорта, но тебе тогда повезло. Как человек, я тебя вызываю. По результатам боя ты мне отдашь свои значок и звания заслуженного мастера спорта, потому что ты не сможешь поддать мне. Поэтому Егорушка, приходи на твой последний экзамен хотя бы лично – и сдай его. Студент, я тебя жду», – заявил Шурманов.

В беседе с «Новым Днем» Егор Мехонцев дал ответ своему оппоненту: «Сейчас весна, обострения, одни в космос, на Луну летают, другие становятся прокурорами и Наполеонами, третьи царями. Еще один человек стал боксером и решил, что может кинуть вызов олимпийскому чемпиону. Смешно. Это весело, что мы в таком мире живем, когда ты через сеть можешь обратиться к кому угодно. Орел, который вроде бы не должен видеть таракана, который ползает внизу, все-таки его увидел при помощи соцмедиа. Да, я увидел это видео. Но что скажет орел таракану? Подымайся. Спускаться к тебе, чтобы съесть таракана, неохота», – заявил Мехонцев.

Он сообщил, что готов выйти против Шурманова, но если тот соблюдет несколько условий. «Во-первых, принеси справку, что ты здоров, что голова нормальная – потому что ты явно болен, и никогда не занимался спортом, но кидаешь вызов олимпийскому чемпиону. И еще в боксе очень часто смертельные случаи бывают. При мне Роман Симаков в 2011 году погиб в ДИВСе, при мне одного мальчика увезли, и он в коме неделю лежал. Очень много случаев, когда люди теряли здоровье, погибали на ринге в боксерском поединке. Конечно, если он хочет заниматься спортом, это только приветствуется», – пояснил олимпиец.

Также он сказал, что не собирается манипулировать своими званиями. «Что касается поставить на кон звание заслуженного мастера спорта – мне его присвоило государство, я им дорожу, и куда-то ставить или продать его нельзя.

Такие лживые люди своим грязным ртом не могут произносить мое спортивное звание. Это просто неэтично. Это вручал мне министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко. Звание мастера спорта международного класса – бывший президент федерации Вараксин. И ставить его куда-то – проигрывать в карты, пропаивать, как советует мне гражданин, это не мой удел, я чистый спортсмен, человек. Я хочу, чтобы он за свои действия ответил по закону, – напомнил Мехонцев. – А если возникает желание потренироваться – милости просим к нам, к тебе в твои владения я не пойду, куда ты там ходишь, в пивбар или где он там драку устраивал».

Напомним, недавно в минспорта и Институте физкультуры УрФУ проходили обыски, их проводило региональное управление ФСБ России. По некоторым данным, мероприятия были связаны с долгами дирекции Чемпионата мира по боксу 2019 года, которую возглавлял Шурманов. АНО не рассчиталось с контрагентами, задолжав им несколько десятков миллионов рублей, так как вышло из границ утвержденной сметы. В университете, минспорта, равно как и в силовом ведомстве официально не комментируют ситуацию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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