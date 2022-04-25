В Генпрокуратуру пожаловались на главу Института физкультуры УрФУ

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отправил заявление в Генпрокуратуру РФ на имя главы ведомства Игоря Краснова. Он просит проверить законность действий заместителя министра спорта страны Азата Кадырова – тот отказался лишать звания «Мастер спорта России» уральского деятеля Евгения Шурманова, который исполняет обязанности директора

Института физкультуры УрФУ, ранее председательствовал в спортклубе УрФУ, входит в состав оргкомитета Универсиады-2023.

Мехонцев считает, что звание Шурманов получил по подложным документам. Доказательства он также отправил в Генпрокуратуру. В обращении к Краснову олимпийский чемпион пишет, что осенью прошлого года он и депутат Госдумы писали в Минспорта РФ с просьбой лишить Шурманова звания, но спортсмены получили только отписку. По его данным, глава Института физкультуры УрФУ не был воспитанником Спортивной школы олимпийского резерва № 2 в Пятигорске, никогда не проживал в Пятигорске, не работал в Севкавгипроводхозе, а в представлении о присвоении ему звания «Мастер спорта России» подпись директора ДЮСШОР № 2 Пятигорска Константина Петрова поддельная. «Сам Петров в объяснении в УМВД России по Екатеринбургу пояснил, что подпись от его имени выполнена не им, данное представление ДЮСШОР № 2 не готовилось и в Федеральное агентство по культуре и спорту не направлялось, – говорится в заявлении на имя Краснова. – По моему заявлению в УМВД России по Екатеринбургу проведена проверка, в ходе которой установлено, что звание «Мастер спорта России» по боксу, присвоенное Шурманову Е.Г., было присвоено ему на основании недостоверных сведений».

Также Мехонцев указывает, что Шурманов недавно сменил отчество – из Геннадьевича превратившись в Александровича. «Исходя из обстоятельств, связанных с получением им звания «Мастер спорта России», а также возраста, в котором принято решение о смене отчества (около 40 лет), предполагаю, что это было сделано Шурмановым в целях усложнения проверок в отношении него», – пишет боксер.

Напомним, как ранее писал «Новый День», недавние обыски в министерстве спорта Свердловской области, Институте физкультуры УрФУ и Центре спортивных мероприятий могут быть связаны с деятельностью Шурманова, на что указывали источники агентства. По некоторым данным, речь идет о проблемах по взысканию задолженности в несколько десятков миллионов рублей – деньги подрядчикам Чемпионата мира по боксу в 2019 году задолжала организация, которую прежде возглавлял Шурманов, добиться выплат по исполнительным листам у фирм, выполнявших услуги во время спортмероприятия, не удается. По неподтвержденным данным, обыски могли проходить у главы оргкомитета ЧМ по боксу – 2019 дома, однако в пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области не стали комментировать эту информацию.

Екатеринбургу, Елена Сычева

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