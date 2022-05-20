Билеты на поезд до «Оленьих ручьев» появились в открытой продаже

Билеты на рельсовый автобус из Екатеринбурга до парка «Оленьи ручьи» появились в открытой продаже. Раньше прокатиться на «Орлане» можно было, только купив тур за 2200 рублей.

«Билеты на поезда №7011/7012 на рейсы с 21 мая можно приобрести в кассах и терминалах самообслуживания вердловской пригородной компании», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», – сообщает сегодня пресс-служба Свердловской железной дороги. – Стоимость проезда в одну сторону до Бажуково составит 300 рублей, для студентов и школьников – 150 рублей. Проездные документы оформляются с указанием мест: при посадке нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. Продажи билетов открываются за 10 дней до отправления».

Напомним, ранее на «Орлане» в «Оленьи ручьи» можно было отправиться только при покупке комплексного тура, в состав которого входит проезд в обе стороны, экскурсия и сопровождение гида. Стоимость такого пакета – 1200 для детей и 2200 для взрослых. Туры по-прежнему в продаже. В ассортименте появился еще один пакет – «Прогулочный» – он не включает экскурсионное обслуживание и стоит от 600 рублей.

Напомним, поезд «Орлан» курсирует по выходным и праздничным дням до 22 октября. Отправление из Екатеринбурга в 8:13, прибытие на остановку Бажуково в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20:09. Вагоны оборудованы туалетами, мягкими сиденьями, системой очистки воздуха, климатической установкой, подъемниками для маломобильных пассажиров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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