«Иннопром» в 2021 году надеются провести в июле в привычном формате

Международная выставка «Иннопром» должна пройти в Екатеринбурге в начале июля в привычном формате. Подготовка уже началась.

«Правительство Свердловской области утвердило ежегодный перечень, в который вошли 37 мероприятий. Над ними уже ведется работа. В активной стадии у нас подготовка к «Иннопрому», который пройдет в начале июля. Будет российско-китайское «Экспо», большинство выставок традиционных будет проходить. С осторожным оптимизмом мы смотрим на 2021 год», – заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

Ранее корреспонденту «Нового Дня» в министерстве инвестиций Свердловской области сообщили, что планируется проведение «Иннопрома» в офлайн-формате. Правда, кто будет страной-партнером не ответили. По словам Александра Породнова, страной-партнером останется Италия, которая должна была быть в 2020 году. В случае, если авиасообщение до июля не возобновится, у участников выставки все равно будет возможность прилететь в Екатеринбург.

Относительно участия экспонентов из других стран, оператор выставки с Минпромторгом прорабатывает специальный режим для участников выставки «Иннопром». Возможность участвовать в выставке для участников «Иннопром» будет. Он прорабатывается на федеральном уровне», – прокомментировал Александр Породнов, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Ранее «Новый День» направил запрос о проведении «Иннопрома» в компанию Formika, которая в прошлые годы занималась организацией «Иннопрома». Но ответов еще нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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