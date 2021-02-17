В 2020 году количество крупных выставок и конгрессов в Свердловской области сократилось в 3 раза

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в Свердловской области провели в три раза меньше крупных мероприятий, чем годом ранее. С апреля по август выставок, форумов и конгрессов вообще не было. Интересно, что из-за высокой занятости врачей в 8 раз сократилось количество медицинских форумов – «Медикам в 2020 году было не до дискуссий», – говорят эксперты.

Мониторинг крупных мероприятий два года подряд проводили совместно Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области и мэрия Екатеринбурга. В статистику попадали все крупные выставки, конференции, форумы и конгрессы с численностью участников более 300 человек. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенных с конца марта ограничений таких событий было в три раза меньше, чем в 2019 году.

«В первом квартале 2020 года, как и годом ранее, прошло 35-40 крупных мероприятий. С апреля по август их количество равнялось нулю. С сентября по конец 2020 года удалось провести примерно 20-25% от количества мероприятий 2019 года», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

В прошлом году из крупных форумов с числом участников свыше 5 тысяч состоялся только один – строительный Forum 100+, хотя в 2019 году таких было 15. В три раза сократилось количество ивентов численностью до тысячи человек, в четыре раза – с численностью от 1000 до 4000 человек.

«По тематике прослеживалась такая тенденция, что резко сократилось количество мероприятий у тех отраслей, которые были более других загружены в 2020 году, у которых была горячая пора. Представителям было не до встреч, не до дискуссий. Так, в 8 раз сократилась доля мероприятий в сфере здравоохранения, в 3 раза – в строительной отрасли, в 3 раза – в IT-отрасли», – отметил Александр Породнов.

На 2021 год устроители мероприятий смотрят с «осторожным оптимизмом». На данный момент правительство Свердловской области утвердило список мероприятий, в который вошло 37 выставок, конгрессов, форумов. Самой крупной должна стать международная выставка «Иннопром», которую рассчитывают провести в привычном офлайн-формате в начале июля. Страной-партнером будет Италия. В случае если авиасообщение не восстановится до лета, для участников выставки планируют разработать специальные правила для въезда в Россию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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