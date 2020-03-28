Минпромторг отменил «Иннопром» в 2020 году

Министерство промышленности и торговли РФ отменило выставку «Иннопром» в Екатеринбурге в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мероприятие должно было пройти в период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге. Решение об отмене выставки связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сказали в Минпромторге.

Напомним, страной-партнером выставки в этом году должна была стать Италия, которая наиболее из европейских стран пострадала от коронавируса. Ранее власти также отменили Сочинский инвестиционный форум и Петербургский международный экономический форум.

В июле 2020 года в Санкт-Петербурге и Челябинске должны пройти мероприятия саммитов ШОС и БРИКС.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

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