российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 марта 2020, 20:16 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Минпромторг отменил «Иннопром» в 2020 году

Министерство промышленности и торговли РФ отменило выставку «Иннопром» в Екатеринбурге в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мероприятие должно было пройти в период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге. Решение об отмене выставки связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сказали в Минпромторге.

Напомним, страной-партнером выставки в этом году должна была стать Италия, которая наиболее из европейских стран пострадала от коронавируса. Ранее власти также отменили Сочинский инвестиционный форум и Петербургский международный экономический форум.

В июле 2020 года в Санкт-Петербурге и Челябинске должны пройти мероприятия саммитов ШОС и БРИКС.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.03.20

На Урале отменяют плановые операции из-за коронавируса. Помощь окажут только некоторым (ДОКУМЕНТ). / Роспотребнадзор опечатал «Леруа Мерлен» за неповиновение указу губернатора. / Коронавирус закрыл почти весь Екатеринбург, но это только кажется, – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Минпромторг еще не решил, будет ли в этом году отменен «Иннопром»

Свердловские промышленники назвали реальной угрозу отмены «Иннопрома»

Власти готовы к тому, что «Иннопром» в Екатеринбурге могут отменить из-за коронавируса

Метки / Коронавирус из Китая

В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом

На Урале отменяют плановые операции из-за коронавируса. Помощь окажут только некоторым (ДОКУМЕНТ)

Роспотребнадзор опечатал «Леруа Мерлен» за неповиновение указу губернатора

Коронавирус закрыл почти весь Екатеринбург, но это только кажется, – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Сочинцы против туристов – рванувших на «путинские каникулы» выселяют из гостиниц и возвращают по домам

Дневник коронавируса: 28 марта. Что делать на карантине

В Свердловской области вылечилась первая пациентка с Covid-19

Первый день самоизоляции: Екатеринбург почти опустел (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, В мире, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,