Свердловские промышленники назвали реальной угрозу отмены «Иннопрома»

Выставку «Иннопром», которая должна пройти в июле 2020 года, могут отменить. К такому сценарию готовятся в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей. Об этом заявил вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.

«Сегодня то время, когда надо подготовиться к худшему. Сегодня предприниматели и компании проводят реальные меры, чтобы персонал был готов, чтобы была воспитана новая культура за это время. Вполне вероятно, что вирус придет к нам серьезно. Больше совещаний проводится онлайн, отменяются командировки, отменен Санкт-Петербургский экономический форум. Думаю, под реальной угрозой находится «Иннопром», – заявил он в эфире «4 канала».

При этом компании, которые традиционно принимают участие в выставке, сообщили, что подготовка к участию в выставке идет в штатном режиме. «От организаторов не поступало уведомления о возможной отмене выставки. Учитывая текущую обстановку в мире, компания, безусловно, с пониманием отнесется к переносу или отмене выставки», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ЧТПЗ.

Напомним, ранее, комментируя возможность отмены «Иннопрома» вице-губернатор Сергей Бидонько сказал «Новому Дню», что такая возможность не исключена. «Это будет отдельное решение, и если оно будет, то не на уровне Свердловской области. Если будет решение об отмене, то оно будет общефедеральное. Но все зависит от того, какая ситуация будет в мире и как она будет развиваться», – сообщил сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Напомним, выставка «Иннопром» должна пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Официально страной-партнером форума станет Италия, где зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса в Европе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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